В новосибирском правительстве обсудили безопасность летнего отдыха детей

Вопросам безопасности детей во время летнего отдыха необходимо уделить повышенное внимание – соответствующее поручение глава региона Андрей Травников дал во время оперативного совещания с членами облправительства 6 июня.

«Каждый год в преддверии летних каникул мы выполняем мероприятия по профилактике детского травматизма, но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии. Погиб подросток в Искитимском районе. Риски падения футбольных ворот для нас известны, но произошла трагедия.



Поэтому уважаемые мэры, главы районов, руководители органов власти, ответственные за обеспечение безопасности, – нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых футбольных ворот: если они капитальные, то должны быть капитально закреплены, а если временные, то должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни.



Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – отметил губернатор.



Он поручил главам муниципальных образований региона оперативно обмениваться информацией со специалистами Роспотребнадзора, министерства труда и социального развития, министерства образования региона, правоохранительными органами для мер реагирования.

Фото: архивы пресс-служб