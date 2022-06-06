18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В новосибирском правительстве обсудили безопасность летнего отдыха детей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Андрей Травников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей во время летних каникул.

Вопросам безопасности детей во время летнего отдыха необходимо уделить повышенное внимание – соответствующее поручение глава региона Андрей Травников дал во время оперативного совещания с членами облправительства 6 июня.

«Каждый год в преддверии летних каникул мы выполняем мероприятия по профилактике детского травматизма, но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии. Погиб подросток в Искитимском районе. Риски падения футбольных ворот для нас известны, но произошла трагедия.

Поэтому уважаемые мэры, главы районов, руководители органов власти, ответственные за обеспечение безопасности, – нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых футбольных ворот: если они капитальные, то должны быть капитально закреплены, а если временные, то должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни.

Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – отметил губернатор.

Он поручил главам муниципальных образований региона оперативно обмениваться информацией со специалистами Роспотребнадзора, министерства труда и социального развития, министерства образования региона, правоохранительными органами для мер реагирования.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: