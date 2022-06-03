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Новосибирская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на детские выплаты

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В регион направят сумму около 75 миллионов рублей.

Новосибирской области будет направлено дополнительное финансирование на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Соответствующее решение принято Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «Принято решение о выделении дополнительных 74,8 млн рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Всего на указанные цели в этом году региону направлено 1,3 млрд рублей».

Отметим, что в Новосибирской области ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составляет 14 тысяч 562 рубля. Количество получателей данной выплаты в регионе ежегодно увеличивается. Так, в 2021 году порядка 18 тысяч семей получили данную меру поддержки, а за пять месяцев текущего года количество получателей составило уже 16 тысяч 590 новосибирских семей.

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