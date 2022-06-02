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Коронавирусные ограничения перестали действовать в новосибирских ЗАГСах

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Из-за них церемонию бракосочетания приходилось проводить в очень узком кругу.

Со 2 июня ЗАГСы Новосибирской области отменили антиковидные ограничения: жителям разрешили приглашать гостей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по делам ЗАГС.

Теперь новосибирцы снова могут приглашать родственников на регистрацию брака. Однако количество гостей ограниченно вместимостью помещений: в общей сложности разрешено не более 15 человек.

Несмотря на то, что жесткие требования в связи с эпидемиологической обстановкой в стране отменили, новосибирцам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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