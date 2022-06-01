Волонтеры разукрашивают стены новосибирских больниц в рамках проекта «Рисунки на здоровье»

Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры.
Волонтеры украсили стены Коченевской центральной районной больницы (ЦРБ) в рамках проекта «Рисунки на здоровье», который реализуется в Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры.
Как прокомментировал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, движение «Волонтеры культуры» активно развивается в регионе. «В настоящее время к движению присоединилось более 2000 человек, «Рисунки на здоровье» – один из ярких проектов волонтеров культуры, – отметил Юрий Зимняков. – Изображения, которые появляются на социальных объектах области, дарят хорошее настроение их посетителям и преображают пространство. Важно отметить, что проект, придуманный в Новосибирской области, вошел в перечень лучших практик всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», и теперь реализуется в других регионах России».
Работу по созданию арт-объектов граффити на стенах социальных объектов региона ведет автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области». В Коченевском районе волонтеры совместно с дизайнером Марией Поповой преобразили ЦРБ, на стене создано большое изображение, которое охватило несколько стен.
В рамках проекта «Рисунки на здоровье» волонтеры создают серию арт-объектов на стенах больниц и детских поликлиник. В 2020 году благодаря гранту Российского фонда культуры рисунки украсили детские поликлиники в Краснозерском и Куйбышевском районах Новосибирской области, в 2021 году – в Искитиме и Новосибирске.
В 2022 году впервые с просьбой преобразить здание с помощью рисунка к волонтерам, помимо поликлиник, обратилось руководство детского сада и библиотеки. Уникальное изображение появилось на территории детского сада №38 в Новосибирске.
Фото: архивы пресс-служб
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