Волонтеры разукрашивают стены новосибирских больниц в рамках проекта «Рисунки на здоровье»

Работу по созданию арт-объектов граффити на стенах социальных объектов региона ведет автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области». В Коченевском районе волонтеры совместно с дизайнером Марией Поповой преобразили ЦРБ, на стене создано большое изображение, которое охватило несколько стен.

В рамках проекта «Рисунки на здоровье» волонтеры создают серию арт-объектов на стенах больниц и детских поликлиник. В 2020 году благодаря гранту Российского фонда культуры рисунки украсили детские поликлиники в Краснозерском и Куйбышевском районах Новосибирской области, в 2021 году – в Искитиме и Новосибирске.

В 2022 году впервые с просьбой преобразить здание с помощью рисунка к волонтерам, помимо поликлиник, обратилось руководство детского сада и библиотеки. Уникальное изображение появилось на территории детского сада №38 в Новосибирске.

Фото: архивы пресс-служб