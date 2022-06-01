Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем защиты детей

Напомним, Детская железная дорога была построена в 2005-2006 годах при активном участии Правительства Новосибирской области. В летний сезон Детская железная дорога будет работать до 31 августа с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.

На Детской железной дороге сейчас обучается 982 юных железнодорожника. На летний сезон практических занятий 2022 года планируется 560 детей. В 2021 году выпущено 79 юных железнодорожников, 75% поступили в учебные заведения железнодорожного транспорта. Всего за 17 лет выпущен 1661 юный железнодорожник, две трети из них поступили в железнодорожные учебные заведения. В 2022 году планируется к выпуску 65 юных железнодорожников, из которых 49 нацелены на поступление в железнодорожные техникумы и ВУЗы.



