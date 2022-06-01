Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем защиты детей

Глава региона принял участие в торжественном открытии 18-го сезона Новосибирской детской железной дороги.
В этот праздничный день, по традиции, губернатор принял участие в торжественном открытии 18-го сезона Новосибирской детской железной дороги ЗапСиб ЖД.
Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, нынешний День защиты детей имеет одно существенное отличие. «Другое настроение – более наполненное радостными эмоциями, потому что наконец-то мы пережили, перетерпели период пандемии и те ограничения, с которыми вынуждены были мириться. Это означает, что этим летом все детские лагеря будут заполнены на сто процентов, будут большие и весёлые отряды, масса мероприятий, у родных будет возможность посещать своих детей и внуков. И наша гордость – замечательная Детская железная дорога – будет работать полноценно, со всеми мероприятиями и с реализацией всех планов. Мы все этого заслужили, и пускай никакие ограничения этим летом больше к нам не вернутся!» – пожелал ребятам губернатор. Также Андрей Травников наградил лучших преподавателей ДЖД.
В открытии восемнадцатого сезона на детской железной дороге в Новосибирске приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, представители органов власти, общественных организаций, образовательных учреждений и гости праздника. По окончании церемонии открытия все желающие смогли отправиться в первую поездку на поезде.
Напомним, Детская железная дорога была построена в 2005-2006 годах при активном участии Правительства Новосибирской области. В летний сезон Детская железная дорога будет работать до 31 августа с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.
На Детской железной дороге сейчас обучается 982 юных железнодорожника. На летний сезон практических занятий 2022 года планируется 560 детей. В 2021 году выпущено 79 юных железнодорожников, 75% поступили в учебные заведения железнодорожного транспорта. Всего за 17 лет выпущен 1661 юный железнодорожник, две трети из них поступили в железнодорожные учебные заведения. В 2022 году планируется к выпуску 65 юных железнодорожников, из которых 49 нацелены на поступление в железнодорожные техникумы и ВУЗы.
ДетЖД – это уникальное учреждение дополнительного образования, где воспитанникам дают не общие представления о профессиях железной дороги, а четкие и конкретные знания, практические навыки. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Детская железная дорога с прошлого года зарегистрирована в региональном Навигаторе допобразования.
Основной целью обучения на ДЖД является профориентация детей и подростков на ЖД-профессии. Основные профессии на ДЖД: машинист тепловоза, проводник пассажирского вагона, дежурный по железнодорожной станции, осмотрщик вагонов, монтёр пути и др. Дорога обеспечивает проведение профориентации детей, позволяет формировать у них осознанное стремление к выбору железнодорожных профессий. На сегодня это ежегодный охват более 900 учащихся 5-11 классов.
Фото: архивы пресс-служб
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