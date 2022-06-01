Какие специальности популярны у новосибирских абитуриентов?

Абитуриенты новосибирских вузов и колледжей чаще всего выбирают IT-направление и медицинские специальности. Актуальной информацией поделились исследователи онлайн-сервис SuperJob после проведенного опроса.

По словам родителей, их дети, поступающие в колледжи, чаще всего выбирают профессию программиста (24%), медсестры (16%), дизайнера (12%) или педагога (11%).

Кроме того, 9% опрошенных рассказали, что их дети будут учиться на строителя и сотрудника МВД, еще по 5% – на юриста и автомеханика. У 3% дети решили получить в колледже специальность бухгалтера. Еще 10% респондентов назвали другие профессии: например, сотрудника МЧС, повара, фармацевта.

Родители выпускников, которые планируют поступать в вузы, отмечают, что дети также чаще всего отдают предпочтение профессии программиста (35%). Еще 15% респондентов рассказали, что их чадо выбрало профессию врача. О том, что их дети хотят быть экономистами, рассказали 9% опрошенных, инженерами и психологами – по 7%.

Всего 3% родителей, чьи дети собираются получать высшее образование, рассказали, что в планах выпускника – освоение специальности учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика.

По 2% поделились планами ребенка учиться на филолога-лингвиста и тренера. Другие специальности назвали 8% респондентов: упоминались специалист по ВЭД, маркетолог, PR-менеджер, аналитик, соцработник и другие.

О том, что ребенок по окончании школы продолжит обучение в вузе, сообщили 47% родителей в Новосибирске. Дети 24% опрошенных намерены поступить в училище или колледж.