Крути педали: 28% новосибирцев хотели бы добираться на работу на велосипеде

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 28% новосибирцев, при этом лишь 4% уже воплотили это желание в жизнь. Против велопрогулок до места работы выступили 59% опрошенных сервисом Superjob.

Противники использовать велосипед как транспортное средство говорят о слишком большом расстоянии от дома до офиса, необходимости переодеваться и принимать душ перед началом работы, а также о загрязненности воздуха около автодорог.

Аналитики отмечают, что число тех, кто предпочел бы велосипед, снизилось по сравнению с 2021 годом, когда часть работников еще оставались на удаленке и мечтали о дополнительной физической активности.

Не прочь использовать самокаты и электросамокаты, чтобы добираться до работы 23% жителей Новосибирска. Уже ездят к месту службы на этом виде транспорта 3% горожан. Отказываются от такой возможности 64% опрошенных.

Исследователи отмечают, что мужчины более лояльны к велосипедам и самокатам как транспортному средству. Кроме того, уточняется, что, как правило, за самокат или велосипед выступают жители до 34 лет.