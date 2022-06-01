Работников IKEA в Новосибирске ждет увольнение?

На фоне «санкционных» реалий в Новосибирской области под риском увольнения оказались 144 сотрудника из девяти иностранных компаний. При этом большинство компаний в этот список не вошли, включая IKEA. Об этом сообщил замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

По его словам, в Новосибирской области, под риском увольнений из-за проблем с санкциями находится 0,8% сотрудников предприятий. По данным министерства, девять организаций заявили о намерении уволить 144 человека из-за санкций.

Господин Машанов заявил, что в целом среди предприятий наблюдается противоположная ситуация: многие сообщили, что не собираются уходить в простой и даже начали набирать новых сотрудников.

Среди этих девяти компаний не оказалось и IKEA. Как отметил замминистра, предприятие не заявляло, что планируют освобождать рабочие места или что имеет какие-либо сложности.

На данный момент известно, что новосибирский магазин IKEA останется закрытым до конца августа.

Фото: 2ГИС