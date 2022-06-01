Знаки отличия «За материнскую доблесть» получили многодетные матери Новосибирской области

Среди представленных к награждению двенадцать женщин с пятью детьми, шесть – с шестью, две – с семью детьми, одна женщина с девятью детьми!
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов и первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов наградили знаком отличия «За материнскую доблесть» многодетных матерей, воспитавших пять и более детей.
Поздравляя женщин от имени губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов отметил, что вручение знаков отличия «За материнскую доблесть» стало уже настоящей традицией. «В преддверии Дня защиты детей мы проводим такое мероприятие, которое в первую очередь посвящено дорогим мамам. Именно в семье формируется особый мир тепла и взаимопонимания, который становится дальнейшим ориентиром в жизни каждого человека. И неслучайно награда имеет такое название, ведь доблесть – это высокий самоотверженный труд», – сказал замгубернатора.
Среди представленных к награждению двенадцать женщин с пятью детьми, шесть – с шестью, две – с семью детьми, одна женщина с девятью детьми! Возраст самой молодой мамы, Ларионовой Марии Валерьевны из Коченевского района – 32 года.
Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Помимо этого, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.
В Новосибирской области на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 40568 многодетных семей. Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1186 многодетных матерей.
Фото: архивы пресс-служб
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