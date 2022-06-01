Знаки отличия «За материнскую доблесть» получили многодетные матери Новосибирской области

Среди представленных к награждению двенадцать женщин с пятью детьми, шесть – с шестью, две – с семью детьми, одна женщина с девятью детьми! Возраст самой молодой мамы, Ларионовой Марии Валерьевны из Коченевского района – 32 года.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Помимо этого, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.