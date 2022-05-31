Андрей Травников и Александр Карелин поприветствовали участников форума «Поколение 4Д»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и сенатор Российской Федерации Александр Карелин обратились со словами приветствия к участникам форума «Поколение 4Д». 4Д – Дело. Дерзость. Доверие. Долг. Форум проходит на площадке Образовательного парка имени Олега Кошевого.

Глава региона рассказал ребятам о том, что объединяет между собой руководителя, политического деятеля и активиста – общественного деятеля: «Их объединяет способность повести за собой много людей и за счет этого сделать кратно больше, чем ты смог бы сделать один. Обратная сторона этой медали – ответственность перед людьми. Но этот груз ответственности компенсируется ощущением того, что ты можешь сделать очень много».

