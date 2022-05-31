Андрей Травников и Александр Карелин поприветствовали участников форума «Поколение 4Д»

«4Д» в названии молодежного форума расшифровывается как «Дело. Дерзость. Доверие. Долг».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и сенатор Российской Федерации Александр Карелин обратились со словами приветствия к участникам форума «Поколение 4Д». 4Д – Дело. Дерзость. Доверие. Долг. Форум проходит на площадке Образовательного парка имени Олега Кошевого.
Глава региона рассказал ребятам о том, что объединяет между собой руководителя, политического деятеля и активиста – общественного деятеля: «Их объединяет способность повести за собой много людей и за счет этого сделать кратно больше, чем ты смог бы сделать один. Обратная сторона этой медали – ответственность перед людьми. Но этот груз ответственности компенсируется ощущением того, что ты можешь сделать очень много».
Александр Карелин подчеркнул, что старшие поколения сегодня связывают большие ожидания с юными лидерами. «У вас есть замечательный возраст, у вас есть замечательные наставники и великие предшественники. Вы продолжаете своей деятельностью очень правильное, небезразличное отношение к жизни. У вас есть возможность быть не такими «форматными», как старшие товарищи. Находите для себя применение, будьте смелыми, обладайте упорством – и вас заметят, поддержат, а назавтра вы сами станете «локомотивами» и поведете за собой людей».
Андрей Травников, Александр Карелин и другие почетные гости форума провели общение с участниками в режиме свободного диалога, ответили на наиболее актуальные вопросы ребят.
Фото: архивы пресс-служб
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