Сколько новосибирских организаций готовы принять ребят во время летних каникул?

Вопросы готовности загородных организаций к проведению летней оздоровительной кампании для детей, медицинского обеспечения, соблюдения санитарных требований, организации питания, обеспечения безопасности и охраны общественного порядка обсудили на заседании межведомственной комиссии региона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Заседание провел замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что приоритетами организации летнего отдыха детей остается продуктивная занятость подростков, создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей. «Сегодня остается буквально один день до старта летней оздоровительной кампании, проведена большая работа по ее подготовке в этом году, – отметил господин Нелюбов. – Наша задача – сделать отдых детей максимально безопасным и интересным».

Как сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, с 1 июня двери для детей откроют 12 загородных оздоровительных лагерей, остальные организации начнут работу в соответствии с графиком заездов. «Всего в июне планируют приступить к работе – 55 загородных организаций, в июле к ним присоединятся еще 6 лагерей, в том числе 4 палаточных лагеря, – прокомментировала Елена Бахарева. – Всего к работе в летний период планируется к открытию 1018 организаций, в том числе 957 лагерей с дневным пребыванием и 61 загородная. В летний период этого года планируется к оздоровлению более 115 тысяч детей, в том числе 53 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Все лагеря, включенные в реестр, имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения и в настоящее время проходят приемку межведомственными комиссиями. Особое внимание в этом году уделяется вопросам безопасности, антитеррористической защищенности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Во исполнение требований 732 Постановления Правительства РФ до начала летнего сезона нами проверены все стационарные объекты, предназначенные для организации детского отдыха и оздоровления, на соблюдение требований по антитеррористической защищенности.

Отдых детей будет в этом году не только безопасным, но и интересным – насыщенным досуговыми программами. Планируемое финансирование летней оздоровительной кампании в 2022 году за счет средств областного бюджета составит 362,7 млн рублей.