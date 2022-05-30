Новосибирские дети-сироты получили ключи от квартир

30 мая ключи от квартир вручили новосибирским детям-сиротам, в церемонии приняла участие замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова. Новоселами стали шесть ребят в Искитиме, в котором в этом году приобретено 14 квартир для детей-сирот.

Как отметила Ольга Потапова, общий бюджет 2022 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот составляет более 1,7 млрд рублей. Ежегодно финансирование на данные цели увеличивается. Жилье приобретают органы местного самоуправления как в новостройках, так и на вторичном рынке. Также с прошлого года действует практика строительства квартир под контролем минстроя региона. Свою эффективность уже доказал и жилищный сертификат, позволяющий сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Возможно использование дополнительных личных сбережений или кредитных средств. «Все реализуемые в регионе меры поддержки позволят значительно сократить существующую очередность детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. Ежегодно около 700 человек становятся новоселами и получают ключи от квартир», - добавила заместитель министра.

Напомним, в этом году вступили в силу изменения, регулирующие порядок предоставления жилищного сертификата. Отменены требования к сроку трудоустройства получателя меры поддержки. Также увеличена сумма выплаты до 2,25 – 3,15 млн рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Кроме того, с согласия получателя жилья квадратура квартиры может быть уменьшена с минимальных 30 до 24 квадратных метров, что увеличивает количество потенциальных вариантов квартир для покупки.

В Новосибирской области продолжает действовать региональная мера поддержки в виде компенсации платы за наем жилого помещения в размере от 5 до 15 тысяч рублей до момента получения квартиры. В 2022 году на данную меру социальной поддержки предусмотрено 48 млн рублей.

Получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

Фото: архивы пресс-служб