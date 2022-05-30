Новосибирское правительство утвердило программу содействия занятости молодежи

Профессиональные пробы и временное трудоустройство для молодых, профориентация, снижение уровня безработицы до 1% – таковы показатели новой программы содействия занятости молодежи Новосибирской области до 2030 года. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, прошедшего 30 мая под председательством Андрея Травникова.

Программу «Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года» представила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. В частности, министр подчеркнула, что реализация программы направлена на создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи, формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностями регионального рынка труда в квалифицированных кадрах, снижение рисков незанятости новосибирской молодежи.

Выполнение плана мероприятий региональной программы позволит к 2030 году снизить уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет до 1%, увеличить долю юношей и девушек, получивших услуги по профессиональной ориентации, а также молодежи, прошедшей профессиональные пробы, в том числе, в рамках временного трудоустройства. Кроме того, согласно программе, планируется увеличить количество молодых специалистов, нашедших работу через центры занятости населения, и количество выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии).

Сроки реализации региональной программы – 2022-2030 годы. Общий объем финансирования региональной программы составляет порядка 257,7 млн рублей.