Новосибирцев приглашают поучаствовать в прямой линии по правам детей

В среду, 1 июня, с 10.00 до 13.00, в общественной приемной губернатора Новосибирской области будет проводится общерегиональная «прямая телефонная линия» по бесплатному тел. 8-800-700-84-73.

Линия, посвященная Международному дню защиты детей, состоится по теме: «О мерах по обеспечению прав детей на территории Новосибирской области». В обсуждении вопросов примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области, регионального министерства образования, министерства труда и социального развития НСО и Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.