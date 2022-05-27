В Новосибирской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

На территории Новосибирской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Более 200 тонн продовольственных и непродовольственных товаров уже отправлено по разным направлениям. При содействии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона собрано и отправлено воздушным и железнодорожным сообщением более 80 тонн груза.

Объем необходимой продукции для жителей Донбасса удалось собрать благодаря оперативному взаимодействию региональных органов власти с предприятиями, общественными и благотворительными организациями.

Сбор гуманитарной помощи на территории Новосибирской области продолжается. Региональный штаб по оказанию гуманитарной помощи приглашает жителей и организации региона поддержать граждан Донецкой и Луганской народных республик, принять участие в сборе гуманитарного груза и принести необходимые товары в пункты сбора, действующие на территории города Новосибирска и области. Оказать благотворительную помощь можно также, осуществив пожертвование.

Также можно проявить участие в сборе гуманитарного груза и принести необходимые товары в пункты сбора, действующие на территории города и области. Подробную информацию можно уточнить в Новосибирском областном отделении Российского Красного Креста, по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4; ТЦ «Эдем», ул. Кутателадзе, д.4/4, по тел.: +7 (909) 531 81 88; тел. раб.: 8(383) 221-18-55, Швайченко Наталья Александровна.

По вопросам предоставления новой одежды (майки х/б, нательное белье, носки, тапочки резиновые, термобелье, футболки, сапоги резиновые) можно обратиться в благотворительный фонд «Ассоциация «Интеграция» по адресу: г. Новосибирск, ТЦ «Амстердам», ул. Геодезическая, д.4/1, тел.: +8 (383) 264 25 66, горячий телефон: +7 913 201 0060, Федорова Ирина Александровна.

В рамках деятельности РОО «Совет Отцов Новосибирской области» и РОО «Совет Матерей Новосибирской области» функционирует пункты приема гуманитарной помощи, расположенные по адресам:

- ул. Кирова д. 76. тел.: +7 913 909 0000;

- приемная депутата Александра Мухарыцина, ул. В. Высоцкого 39/2;

- «Фонд добрый город» ул. Лазурная д. 27/1тел.: +7 913 725 2288;

- ул. Плахотного, д. 2б, ТЦ «Меркурий», тел.: +7 966 500 4000;

- ул. Станиславского, д. 6, каб. 11, тел.: +7 961 876 8831;

- приемная депутата Сергея Заболотского, ул. Сибирская д. 1, тел.: +7 913 375 9999;

- г. Искитим МБУДО «ДЮСШ», ул. Чайковского, д. 47, 2 этаж, тел.: +7 983 130 0866;

- г. Искитим, ул. Пушкина, д. 28 а.

Наиболее необходимыми товарными группами, кроме указанного вещевого имущества для жителей республик в настоящее время являются вещевое имущество: белье постельное, матрас, подушка, полотенца, кровать полевая (раскладушка); средства гигиены: бумага туалетная, влажные салфетки, зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, гель для бритья, пена после бритья; медицинское изделия: медицинские аптечки (жгуты, бинты, повязки); продовольствие: конфеты, кофе, одноразовая посуда, печенье, полуфабрикаты быстрого приготовления, сахар, сигареты, спички, чай, сгущенное молоко; техническое имущество: перчатки рабочие; электроника: батарейки АА, ААА, ЗА 23. Гуманитарная помощь должна быть качественно упакована и иметь длительный срок хранения.

По вопросам предоставления гуманитарной помощи можно обращаться также в минпромторг региона: Колмаков Андрей Александрович, тел. раб.: 8(383)238-62-19.

Фото: архивы пресс-служб