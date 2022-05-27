Идею создания общегородской доски позора поддержал мэр Новосибирска

Анатолий Локоть прокомментировал идею появления общегородской доски позора. Напомним, что ранее депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров выступил с предложением создать доску позора, чтобы отмечать на ней граждан, «проявивших неуважение к городу».

В качестве примера он привел ситуацию с представителями генподрядчика строительства четвертого моста ГК «ВИС», которые не пришли на сессию горсовета для обсуждения хода работ, хотя и получили несколько приглашений.

Во время пресс-конференции 26 мая Анатолий Локоть заявил, что относится к подобным инициативам осторожно, но не считает «лишним» публиковать названия организаций, недобросовестно выполняющих свою работу.

По словам мэра, даже после прохождения конкурсных процедур есть «нерадивые» фирмы, которые игнорируют свои обязательства. Это касается капремонта, дорожного ремонта и других видов работ. Мэрия вносит подобные организации в «черный список», чтобы они больше не имели возможности участвовать в конкурсах.

«Что касается привлечения общественного внимания, я думаю, что лишним не будет публиковать названия этих организаций, чтобы они по крайней мере ощущали ответственность и другие учились на их опыте. Необязательно эти списки вывешивать где-то локально в одном месте. Достаточно в соцсетях опубликовать, это будет очень действенным и эффективным инструментом», — отметил градоначальник.

Фото: архивы пресс-служб