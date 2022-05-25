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Больше половины новосибирцев согласны, что трудовые условия для женщин должны быть легче, чем для мужчин

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Служба исследований hh.ru изучила отношение россиян к теме «работа и гендер».

Около 55% жителей Новосибирской области согласны с тезисом, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин. Такой вывод сделала служба исследований hh.ru. В целом по стране такого же мнения придерживаются 60% опрошенных.

Чаще всего за облегченные условия труда для женщин выступают представители сферы транспорта и логистики (69%), топ-менеджеры и управленцы (68%), медики и HR-специалисты (по 67%).

Напротив, считают, что не должно быть никаких гендерных различий в условиях труда, 25% жителей Новосибирской области (в целом по стране – 24%). Чаще за равенство выступают сотрудники сферы информационных технологий (43%), маркетологи и специалисты по PR (39%) и представители из ресторанно-гостиничного направления (33%).

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