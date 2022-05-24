Новосибирские вузы взяли восемь наград на «Российской студенческой весне»

По итогам финала Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил с 18 по 24 мая в Самаре, новосибирские вузы – НГАУ, НГУЭ, СИУ РАНХиГС, НГМУ, НГАСУ Сибстрин, СибГути и НГТУ НЭТИ – были отмечены в различных номинациях. Кроме того, народный самодеятельный коллектив Джаз-оркестр НГТУ завоевал Гран-при фестиваля.

Присутствовавший на церемонии закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил участников за сохранение и развитие культуры страны: «Благодаря вам, тому делу, которое вы делаете, эти традиции и культура не просто живут – они развиваются. Вы талантливы, и каждый из вас делает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звёзд мировой культуры, которыми будем гордиться».

Национальный финал XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стал самым масштабным творческим событием для студентов вузов в 2022 году. Он охватил практически все категории молодежи – от школьников до студентов учреждений среднего профессионального образования. В этом году его участниками стали 5 000 человек из 85 регионов России. Делегация из Новосибирской области составила более 100 человек, которые представили 16 номеров в пяти направлениях фестиваля.