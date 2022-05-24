Новосибирские вузы взяли восемь наград на «Российской студенческой весне»

Джаз-оркестр НГТУ завоевал Гран-при фестиваля.
По итогам финала Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил с 18 по 24 мая в Самаре, новосибирские вузы – НГАУ, НГУЭ, СИУ РАНХиГС, НГМУ, НГАСУ Сибстрин, СибГути и НГТУ НЭТИ – были отмечены в различных номинациях. Кроме того, народный самодеятельный коллектив Джаз-оркестр НГТУ завоевал Гран-при фестиваля.
Присутствовавший на церемонии закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил участников за сохранение и развитие культуры страны: «Благодаря вам, тому делу, которое вы делаете, эти традиции и культура не просто живут – они развиваются. Вы талантливы, и каждый из вас делает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звёзд мировой культуры, которыми будем гордиться».
Национальный финал XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стал самым масштабным творческим событием для студентов вузов в 2022 году. Он охватил практически все категории молодежи – от школьников до студентов учреждений среднего профессионального образования. В этом году его участниками стали 5 000 человек из 85 регионов России. Делегация из Новосибирской области составила более 100 человек, которые представили 16 номеров в пяти направлениях фестиваля.
Результаты юбилейного фестиваля распределились следующим образом:
«Вокальное» направление. В номинации «Народное пение», стилизация народной песни, большие составы, категория «Непрофильная»:
Лауреат II степени – эстрадно-вокальный коллектив «НГАУ».
В номинации «Рэп», соло, категория «Непрофильная»:
Манукян Мариам, (НГУЭУ.
В номинации «ВИА», малые составы, категория «Непрофильная»:
Группа «Снимки» (СИУ РАНХиГС).
Направление «Оригинальный жанр»:
Специальный приз в номинации «Синтез номер», большие составы, категории «Непрофильная» – Похил Юрий (НГМУ) и народный самодеятельный коллектив хореографического ансамбля «Сибирь» (НГАСУ Сибстрин);
Лауреат II степени – Народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Сибирь» (НГТУ) и мужской вокальный ансамбль «Септима» (СибГути).
«Театральное» направление:
В номинации «Эстрадный монолог», соло, категория «Непрофильная»:
Лауреат III степени – Коледенкова Николь (НГТУ).
Направление «Инструментальное»:
В номинации «Народные инструменты», малые составы, категория «непрофильная»:
Лауреат I степени – народный самодеятельный коллектив ансамбль народных инструментов «Эксклюзив»;
Гран-при – народный самодеятельный коллектив Джаз-оркестр НГТУ – Новосибирская область.
150 победителей фестиваля смогут принять участие в гастрольных турах, которые пройдут в регионах страны, включая крупнейшие города СФО, и Новосибирск сможет стать одним из них.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)