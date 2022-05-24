Новосибирских «электросамокатчиков» теперь штрафуют за превышение скорости

Сотрудники ГИБДД оштрафовали нескольких клиентов кикшеринговой компании Urent. В отношении них составили административный протокол за превышение скорости на электросамокте.

Отметим, что если скорость нагрузки на электросамокат превышает 0,25 киловатта, человека могут оштрафовать за нарушение ПДД. Для того чтобы ездить на такой скорости и больше необходима определенная категория прав. Размеры штрафов варьируются от 5 до 15 тысяч рублей.

Как пишет издание «Сибкрай.ru», автоинспекторы сочли нарушением то, что у пользователей электросамокатов нет водительского удостоверения, дающего право управлять мопедом.