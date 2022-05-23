Аналитики рассказали, насколько новосибирцы довольны своими трудовыми условиями

Новосибирцы оказались более критически настроены к своим условиям труда, чем в целом россияне. По информации службы исследований hh.ru, единицу и двойку поставил каждый пятый опрошенный работник региона (22%). В среднем по стране таких оценок было чуть меньше — 18%.

«Больше всего не удовлетворены условиями, в которых они работают, представители сферы медицины и фармацевтики (24% из них поставили оценки 1 и 2), кадры из транспортно-логистической сферы (22%), специалисты по продажам и административный персонал (по 21%), а также начинающие специалисты и студенты (18%)», — говорится в исследовании.

Тройку поставили 27% респондентов из Новосибирской области, чаще всего среди них встречались юристы (46%), сотрудники сферы образования (44%) и рабочий персонал (41%).

Довольны условиями труда 45% новосибирцев, из которых 35% оценили их на четверку, 10% — на пять. В числе опрошенных чаще всего встречались топ-менеджеры (60%), сотрудники из ресторанно-гостиничного направления (58%), HR-специалисты (57%), IT-специалисты (56%) и маркетологи (55%).