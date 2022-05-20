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Анатолий Локоть предложил возродить пионерскую организацию

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По словам мэра Новосибирска, ее ликвидация нанесла обществу большой урон.

Мэр сибирской столицы Анатолий Локоть поздравил со столетним юбилеем пионерскую организацию и предложил восстановить в России пионерское движение. Поздравительную речь он написал в своем телеграм-канале.

«Поздравляю всех, чье детство прошло под пионерскими знаменами! Пионер – значит первый. Первый в учебе, в дружбе, в помощи старшим. Символ пионерии – красный галстук. Это малая часть Красного знамени, под которым наш народ одержал Великую Победу», — написал Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что сейчас в России обсуждается возрождение пионерии на федеральном уровне. По его словам, ликвидация организации нанесла обществу большой урон.

Фото: архивы пресс-служб

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