Анатолий Локоть предложил возродить пионерскую организацию

Мэр сибирской столицы Анатолий Локоть поздравил со столетним юбилеем пионерскую организацию и предложил восстановить в России пионерское движение. Поздравительную речь он написал в своем телеграм-канале.

«Поздравляю всех, чье детство прошло под пионерскими знаменами! Пионер – значит первый. Первый в учебе, в дружбе, в помощи старшим. Символ пионерии – красный галстук. Это малая часть Красного знамени, под которым наш народ одержал Великую Победу», — написал Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что сейчас в России обсуждается возрождение пионерии на федеральном уровне. По его словам, ликвидация организации нанесла обществу большой урон.

Фото: архивы пресс-служб