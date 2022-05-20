Аналитики рассказали о «зарплатных ожиданиях» новосибирцев

По итогам апреля 2022 года средние зарплатные ожидания новосибирских соискателей составили 45 565 рублей, следует из данных службы исследований hh.ru. Это на 9 467 рублей меньше, чем по России в целом.

Наш регион сохранил позиции прошлого года, когда зарплатные ожидания составляли 42 724 рубля. Разница с общероссийскими ожиданиями по зарплате год назад также была меньше — 9 023 рубля (по России — 51 747 рублей).

На самую большую заработную плату в области сегодня претендуют соискатели из сферы «Высший менеджмент» (61 447 рублей), «Добыча сырья» (58 642 рубля) и «Строительство, недвижимость» (57 353 рубля). Самые скромные пожелания по заработной плате — у административного персонала (39 160 рублей) и у специалистов из сферы образования (39 596 рублей).