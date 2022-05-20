Неделя акций в честь Дня защиты детей впервые пройдет в Новосибирской области

Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития региона, праздничный марафон детства, организованный по инициативе правительства Новосибирской области, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области при поддержке администраций муниципальных районов и городских округов, пройдет в регионе впервые.

Каждый день будет тематическим: 23 мая пройдет «День воспитания и образования», 24 мая «День безопасности и благополучия», 25 мая «День физической культуры и спорта», 26 мая «День здоровьесбережения», 27 мая «День культуры». Подробнее с программой самых интересных локаций тематических дней Недели детства можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Продолжит Неделю детства церемония вручения знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям и большой праздничный молодежный концерт «Эстафета мастерства» в честь 85-летия Новосибирской области. Завершит марафон областное праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, которое состоится на территории Новосибирского зоопарка 1 июня.

В общий план мероприятий включено более 1000 событий. Посещение соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, киноконцерты, выездные акции, аттракционы, конкурсы, танцевальные марафоны, музейный дайвинг, консультации, детские спектакли, велопробеги и различные мастер-классы.