В день столетия пионерии в Новосибирске извлекли капсулу времени с посланием из 1972 года

В Новосибирске в столетний юбилей пионерии торжественно извлекли капсулу времени, заложенную 50 лет назад (19 мая 1972 года) в стене ДК Горького. Послание зачитали перед 300 школьниками, которые прошли церемонию посвящения в пионеры.

«Дорогие друзья! Сегодня наш большой праздник. Наша детская коммунистическая организация объединяет 23 миллиона юных ленинцев. В ее рядах выросли пионеры-герои, чьи имена знает весь народ. <…> И сколько еще славных имен, чья яркая жизнь стала для нынешних мальчиков и девочек примером для подражания. Верность коммунистическим идеалам – вот истоки жизненности пионерии, той любви и уважения, которые она завоевала у нашего народа с первых дней своего рождения.

Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать ее еще чудеснее, так не теряйте же даром времени. Шагайте по жизни смело! Будьте мужественными. Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы ваши мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас друзья на всей планете. Пусть всегда будет мир!», — написали 19 мая 1972 года в послании ученики школ №8, 23, 30, 110, 116, 126, 149, 158 и 173.

Капсула была изготовлена на заводе химконцентратов из латуни и отлично сохранилась.

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска