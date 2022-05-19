Сколько новосибирцев согласны работать по вахтовому методу?

Вахтовый метод работы не пользуется большой популярностью среди жителей Новосибирской области — на него приходится чуть более 17% соискателей, следует из данных службы исследований hh.ru. Такой вариант занятости указан лишь в 4,1% резюме (регион занимает 62 место по России).

В СФО наибольшая доля соискателей, готовых к работе вахтовым методом, проживают в Томской области — 10,3%. При этом количественно больше всего вахтовиков — в Красноярском крае (6,7 тысяч активных резюме в апреле).

В целом по России работу вахтой рассматривают только 5% соискателей, но в некоторых регионах доля таких резюме значительно выше. На первом месте по интересу к работе вахтовым методом находится Ямало-Ненецкий АО, где на вахтовиков приходится более 17,1% соискателей. На втором месте – Сахалинская область (16,6%), на третьем – Забайкальский край (16,1%). Реже всего поехать на вахту готовы жители Нижегородской области (2,9%), Москвы (2,6%) и Московской области (2,2%).