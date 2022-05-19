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Несмотря на аномальную майскую жару, новосибирцам запретили купаться

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Спасатели МАСС обращаются к жителям с просьбой дождаться официального открытия купального сезона.

Май-2022 запомнится новосибирцам, скорее, как летний месяц, а не весенний. Когда столбик термометра приближается к +30, у многих появляется желание отправиться на берег водоема, искупаться, позагорать. Тем не менее специалисты рекомендуют повременить с такими соблазнительными планами, ведь температура воды в реке Обь чуть выше 10 градусов — это достаточно холодно для организма.

«Помните, что все официальные городские пляжи еще закрыты и официально не работают, на них нет централизованных постов с матросами-спасателями, а дно пляжей еще не проверено водолазами на предмет обнаружения крупных палок, камней и мусора, —подчеркивают в пресс-службе МАСС. — Поэтому лезть в воду еще рано. Будьте благоразумны и не совершайте необдуманных поступков. Вода не прощает легкомысленного отношения. Берегите себя!»

Как правило, комфортная для купания температура воды в нашем регионе устанавливается, как правило, во второй половине июня.

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