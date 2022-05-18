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Новосибирский альпинист установил флаг региона на вершине Эвереста

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Константин Суходеев покорил Эверест с третьей попытки.

Новосибирец Константин Суходеев с третьей попытки покорил высочайшую вершину мира. Он увлекается каратэ, боксом на любительском уровне, а в последнее время занимается специальной физкультурой для достижения поставленных целей. Одной из таких целей было восхождение на Джомолунгму (Эверест).

Высота Эвереста 8 848 метров. По данным Гималайской базы данных, около 5 000 человек смогли подняться на высшую точку планеты. Джомолунгма унесла около 300 жизней тех, кто пытался пройти через «зону смерти». Так называют верхнюю часть Эвереста.

На высоте 8 000 метров над уровнем моря и выше альпинист начинает «умирать». В отличие от меньших высот, где человек еще может адаптироваться, акклиматизироваться – в зоне смерти это, как правило, невозможно, потому что там кислород расходуется организмом быстрее, чем восполняется через дыхание. Поэтому продолжительное пребывание там без кислородных приборов приводит к расстройствам различных функций организма, потере сознания, и в конечном итоге – к смерти.

Константин Суходеев поднимался на высшую вершину Алтая – Белуху, покорил Эльбрус. Однако Джомолунгма – это испытание совершенно другого уровня. Он уже дважды был в Гималаях и только в этом году поднялся на «вершину мира».

В интервью «Вести-Новосибирск» Константин Суходеев поделился гималайским опытом: «Очень много сложностей на горе и бытовых и технических. Зачастую трагедии происходят из-за недооценки горы и переоценки своих возможностей. Спать, есть – не хочется» Внутри палатки ночью температура 23–25 градусов. В «зоне смерти» нет ни у кого сил. Нужно настраиваться на подъем и спуск. Некоторые не могут заставить себя идти, и остаются там навсегда».

По словам Константина Суходеева, спуск также был сопряжен с дополнительными сложностями. За время экстремальной экспедиции новосибирец похудел на 15 килограммов.

Фото: архивы пресс-служб

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