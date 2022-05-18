Новосибирский альпинист установил флаг региона на вершине Эвереста

Новосибирец Константин Суходеев с третьей попытки покорил высочайшую вершину мира. Он увлекается каратэ, боксом на любительском уровне, а в последнее время занимается специальной физкультурой для достижения поставленных целей. Одной из таких целей было восхождение на Джомолунгму (Эверест).

Высота Эвереста 8 848 метров. По данным Гималайской базы данных, около 5 000 человек смогли подняться на высшую точку планеты. Джомолунгма унесла около 300 жизней тех, кто пытался пройти через «зону смерти». Так называют верхнюю часть Эвереста.