Меры по развитию кадрового потенциала IT-сферы обсудили в новосибирском правительстве

Кроме того, в своем докладе министр представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в ключевых отраслях. Сергей Цукарь отдельно остановился на вопросах развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан в электронном виде в режиме 24/7, реализации «дорожной карты» по подготовке стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Новосибирской области и совершенствовании системы противодействия киберугрозам.

Также на совещании с докладом о цифровой трансформации в подведомственной сфере выступила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.