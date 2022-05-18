Меры по развитию кадрового потенциала IT-сферы обсудили в новосибирском правительстве

Среди предполагаемых мер — гранты преподавателям, маркетплейс IT-вакансий и создание мастерских поддержки.
Заседание по цифровому развитию прошло под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в региональном правительстве.
Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, в настоящее время совместно с министерством образования прорабатывается ряд региональных мер поддержки IT-отрасли, касающихся кадрового обеспечения. Среди них – доплата молодым преподавателям IT-дисциплин, увеличение контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей, организация мастерских на базе колледжей, поддержка учителей информатики в школах и преподавателей в организациях дополнительного образования. Кроме того, совместно с IT-компаниями региона планируется проведение маркетплейса (единого дня карьеры) и организация центра IT-карьеры, где студенты и выпускники смогут записаться на стажировку или на практику.
Кроме того, в своем докладе министр представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в ключевых отраслях. Сергей Цукарь отдельно остановился на вопросах развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан в электронном виде в режиме 24/7, реализации «дорожной карты» по подготовке стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Новосибирской области и совершенствовании системы противодействия киберугрозам.
Также на совещании с докладом о цифровой трансформации в подведомственной сфере выступила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.
Подводя итоги заседания, Юрий Петухов подчеркнул особую важность своевременной и качественной подготовки кадров для цифровой экономики, а также необходимость продолжения эффективной работы по цифровой трансформации Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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