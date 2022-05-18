Очень хочется работать: новосибирцы стали активнее искать вакансии

В апреле этого года в нашем регионе было открыто на 17% больше резюме, чем в тот же период годом ранее. Как следует из данных службы исследований hh.ru, значительнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: число резюме увеличилось на 205% к прошлому году.

Кроме того, чаще стали искать работу начинающие специалисты и студенты (+102%), административный персонал (+34%), специалисты по маркетингу, рекламе и PR (+26%), ИТ-специалисты (+25%), сотрудники из сферы закупок (+11%), специалисты по продажам и рекрутеры (по +10%) и др.

В других сферах количество резюме сократилось. Заметнее всего по сравнению с прошлым годом количество соискателей уменьшилось в сферах «Консультирование» (-75%), «Госслужба, НКО» (-69%), «Банки, инвестиции» (-67%), «Домашний персонал» (-64%), «Добыча сырья» (-61%).

Отметим, что чаще всего жители региона ищут работу в профессиональных сферах «Продажи» (14% резюме), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (7%), «ИТ, интернет» (6%).