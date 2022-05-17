Новосибирская область попала в пятерку российских регионов с высоким уровнем смертности от ВИЧ-инфекции

Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области вошли в топ-5 регионов по смертности от ВИЧ. Как следует из данных экспертов проекта «Если быть точным», проанализировавших открытые данные за 2020 год, показатели составляют 56 на 100 тысяч, 39 на 100 тысяч и 34 на 100 тысяч соответственно. Регионы заняли первое, второе и четвертое места. Для сравнения: среднероссийский показатель смертности от ВИЧ в 2020 году был 12,6 на 100 тысяч.

Среди регионов СФО стабильно выше 1% беременных диагностируют ВИЧ в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях. В Кемеровской области этот процент выше двух уже в течение многих лет, отмечают авторы исследования.

В число самых неблагополучных регионов в 2020-м попали Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край (рейтинг E — высокая выраженность проблемы). Все они остаются в списке регионов с наибольшей выраженностью проблемы ВИЧ уже несколько лет.

Кроме того, в число неблагополучных регионов вошли: Новосибирская область, Алтайский край и Омская область (рейтинг D — проблема выражена выше среднего). Среди наиболее благополучных регионов — Тува (рейтинг A — низкая выраженность проблемы), Алтайский край и Хакасия (рейтинг С — средняя выраженность проблемы).