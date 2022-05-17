Почему в Новосибирске отменили открытие мотосезона?

В Новосибирске, возле ГПНТБ, 14 мая должно было состояться торжественное открытие байкерского мотосезона. Однако праздник был отменен. Как выяснилось, организаторы не в полной мере согласовали мероприятие с мэрией.



Организацией «Городского открытия мотосезона-2022» занимался мотоклуб «99 percent». Байкеры заявили, что заранее направили письмо в адрес мэра областного центра. Однако, как сообщил «Вести Новосибирск» источник, близкий к ситуации, ответа представители клуба так и не получили.



В итоге было решено проводить мероприятие, ведь, как утверждают байкеры, официального отказа им не пришло. Однако в назначенный для праздника день на место прибыли правоохранители и попросили собравшихся разъехаться.



Когда ситуацию предали огласке, в мэрии Новосибирска редакции «Вестей» сообщили, что мероприятие действительно было не согласовано из-за ковидных ограничений, которые действуют в регионе по постановлению Андрея Травникова.



«Ограничительные меры в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.03.2022 № 30 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области» продлены до 1 июля 2022 года, – прокомментировали в пресс-службе городской администрации. – Несмотря на общественную значимость мероприятия, мэрия города Новосибирска не могла согласовать проведение «Городского открытия мотосезона-2022».