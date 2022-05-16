Новосибирские спасатели выловили из Оби тонущую овчарку

В Новосибирске овчарку унесло течением по Оби в районе Димитровского моста. К счастью, сотрудникам МАСС удалось спасти тонущего зверя.

«Хозяин собаки сообщил, его питомец испугался детей, убежал в воду. Там его подхватило течением, – прокомментировали в МАСС. – Катер со спасателями уже через десять минут был на месте. Специалисты выловили собаку, отвезли ее к берегу и передали хозяину»

Хозяин поблагодарил сотрудников службы. Он пообещал, что будет выгуливать питомца у воды на поводке.

Фото: МАСС