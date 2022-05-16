Новосибирские спасатели выловили из Оби тонущую овчарку

Собака, испугавшись детей, кинулась в воду и чуть не утонула.
В Новосибирске овчарку унесло течением по Оби в районе Димитровского моста. К счастью, сотрудникам МАСС удалось спасти тонущего зверя.
«Хозяин собаки сообщил, его питомец испугался детей, убежал в воду. Там его подхватило течением, – прокомментировали в МАСС. – Катер со спасателями уже через десять минут был на месте. Специалисты выловили собаку, отвезли ее к берегу и передали хозяину»
Хозяин поблагодарил сотрудников службы. Он пообещал, что будет выгуливать питомца у воды на поводке.
Фото: МАСС
Комментарии (0)