Новосибирская область опередила все регионы СФО по снижению числа вакансий

Количество вакансий в Новосибирской области в апреле сократилось на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самые высокие показатели в Сибири, следует из данных службы исследований hh.ru. По сравнению с апрелем прошлого года спрос упал на 9,5%.

«По сравнению с мартом в апреле в Новосибирской области сильнее всего упал спрос на HR-специалистов (-29%), специалистов по маркетингу, рекламе и PR (-21,6%) и сотрудников из сферы страхования (-20%)», — отмечают аналитики hh.ru.

При этом в шести из 28 профессиональных сфер число вакансий выросло. Работодатели стали чаще искать специалистов по добыче сырья (+9%), медиков и фармацевтов (+7,1%), сотрудников для ресторанно-гостиничной сферы (+6,6%), домашний персонал (+4,1%), специалистов для салонов красоты и спортивных клубов (+0,5%) и кандидатов из сферы образования (+0,2%).

В сравнении с апрелем прошлого года в 2022-м сократился интерес работодателей к найму в профессиональных сферах «Государственная служба, некоммерческие организации» (в апреле 2022 года было открыто на 86,3% меньше таких вакансий, нежели в апреле 2021 года), «Страхование» (-83,9%), «Автомобильный бизнес» (-61,4%), «Банки, инвестиции» (-60,7%). В двенадцати сферах количество вакансий за год выросло. Так, наиболее сильный рост показали «Начало карьеры, студенты» (+69,8%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+56,1%) и «Инсталляции и сервис» (+55,4%).