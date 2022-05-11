Почти 800 новосибирцев покусали клещи этой весной

С начала весны в медицинские учреждения после укуса клещей обратились 797 жителей Новосибирской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Четырех жителей госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит.

«Лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза 636 клещей, из них 4 клеща дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита и 65 клещей дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого боррелиоза», – рассказали в пресс-службе ведомства.

С 27 апреля по 3 мая наибольшее число укусов клещей в Новосибирске было зафиксировано в Ленинском (20), Заельцовском (13) и Советском (8) районах, в сельских местности – в Искитимском (32), Новосибирском (29) и Тогучинском (25) районах.