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Больше 60% новосибирцев планируют смотреть трансляцию парада Победы на Красной площади

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Причем женщин среди телезрителей будет больше, чем мужчин — 63% против 56%.

В этом году трансляцию парада Победы собирается смотреть больше новосибирцев, чем в 2021-м. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, сообщает о результатах опроса сервис Superjob.

Согласно данным аналитиков Superjob, 61% новосибирцев планирует смотреть парад на Красной площади. В прошлом году таковых было около половины. У трети жителей города другие планы: 33% примут участие в праздничных мероприятиях в своем городе, посетят храм или могилы ветеранов либо отправятся в поездку с семьей.

Отметим, что парад по телевизору чаще смотрят люди старшего возраста. Среди респондентов старше 45 лет таковых 69%. Среди новосибирцев до 34 лет смотреть парад намерены 46%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (63% против 56% соответственно).

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