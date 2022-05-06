Новосибирские школьники останутся без общегородского выпускного

Новосибирские школьники уже третий год подряд останутся без традиционного общегородского выпускного — мероприятие решили отменить. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев в прямом эфире радио «Городская волна».

Напомним, что общегородской выпускной проводят в Новосибирске с 2018 года. В период пандемии, в 2020-м и 2021 году, в силу действующих ограничительных мер празднования перенесли в онлайн. В этом году, как рассказал Ахметгареев, власти решили отказаться и от подобного формата.

«Здесь надо сказать о том, что все-таки не полностью сняты ограничительные меры. Второй момент — нам надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины о том, что в мае и июне возможны некоторые всплески, новая волна. Я думаю, в этих условиях нецелесообразно рисковать здоровьем выпускников и педагогов. Также не очень хорошо вести выпускной онлайн», — сказал Ахметгареев.

При этом в школах выпускные будут разрешены впервые за два года с начала пандемии. Решение о том, как их проводить, будет принимать руководство образовательных учреждений.

Отметим, что выпускниками в этом году станут 16443 девятиклассников и 9137 одиннадцатиклассников из Новосибирска. Последние звонки для 9-х классов пройдут 17-29 мая, а для 11-х — 24-25 мая. Выпускные запланированы с 23 июня по 4 июля.