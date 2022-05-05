Для поджигателей травы в Новосибирской области ужесточат наказание

Региональные власти заявили о необходимом ужесточении ответственности для виновников возникновения природных пожаров. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас увеличение штрафов уже вряд ли повлияет на ситуацию с пожарами, однако в следующем году планируется усилить надзорные меры, патрульную работу и довести до конца уголовные дела, которые возбуждены. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции 5 мая.

«Сил для тушения пожаров хватает, но, к сожалению, количество возгораний на территории региона большое, поэтому приходится перебрасывать. В будущем сезоне готовятся более жесткие меры. Потому что ситуация, если честно, надоела. Не поменялась с 2020 года», — прокомментировал губернатор.

Он подчеркнул, что возможностей для дисциплинирования жителей, сельхозпроизводителей нужно больше: «Во-первых, сейчас анализируем опыт других субъектов. Возможно, особый противопожарный режим будем вводить в следующем году с 1 апреля. При этом будем полностью запрещать пал травы, независимо, контролируемый или нет. Второе достаточно жесткое предложение, которое я высказал, — сегодня, уже два года подряд, мы лишаем поддержки регионального уровня тех фермеров, которые были привлечены к административной ответственности за поджог травы. Возможно, с 2023 года эта норма будет распространяться на всех землепользователей, независимо от того, привлечены они к административной ответственности или нет. Допустил возгорание на своих землях — господдержку не жди». Андрей Травников также сказал, что будет инициировано повышение штрафов для нарушителей.