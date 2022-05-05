Сколько новосибирских семей обратились за новыми детскими выплатами?

В Новосибирской области за первые дни мая подано около 40 тысяч заявлений от семей с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР региона. В Фонде отметили, что основная масса заявлений поступила в электронном виде через портал Госуслуг.

«Заявления также принимались в МФЦ и специалистами клиентских служб ПФР, которые принимали заявления в праздничные и выходные дни мая», — рассказали в Пенсионном фонде.

В течение десяти рабочих дней специалисты рассматривают заявку. Однако процедура может занять до 20 дней, если в Пенсионный фонд своевременно не поступят сведения, необходимые для установления выплаты. В том случае, если заявителю требуется донести какие-либо документы, он получит уведомление на сайте Госуслуг.

Пособие начисляется с 1 апреля, поэтому семьи, которые подали заявления в мае, получат средства сразу за два месяца — за апрель и май. Если же граждане обратятся за деньгами до 1 октября, то смогут рассчитывать на выплату сразу за полгода.

«Выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты принятия положительного решения. Выплатной период – до 25 числа каждого месяца", — объяснили в пресс-службе ПФР.

Новая выплата на детей от 8 до 17 лет положена малообеспеченным семьям. Если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (в Новосибирской области он составляет 12 775 рублей на человека), то заявитель имеется право на выплату. Минимальная величина пособия составляет 6 619 рублей в месяц. Если с учетом этой выплаты доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то будет назначен максимальный размер пособия — 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.