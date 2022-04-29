Новосибирцы составили топ опасных профессий

Среди самых опасных профессий новосибирцы назвали военнослужащих, шахтеров, врачей и пожарных, сообщают авторы исследования — сервис SuperJob.

48% новосибирцев считают самой опасной профессию военного. На втором месте с большим отрывом от лидера — шахтеры (12% голосов). Бронзу делят врачи и пожарные (по 9%).

По 6% новосибирцев считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 5% голосов респондентов. По 3% в рейтинге опасных профессий набрали охранники и инкассаторы.