9 мая в Новосибирске ограничат продажу спиртных напитков

Сразу в нескольких районах Новосибирска 9 мая, в День Победы, будет введен запрет на продажу алкогольных напитков. Соответствующее постановление подготовила мэрия.

Согласно постановлению городской администрации, ограничение на продажу спиртного будет действовать с 9:00 до 22:00. Запрет коснется магазинов, которые находятся в границах улиц Фрунзе – Каменская – Октябрьской магистрали – Ипподромская – Красный проспект – Советская.

Алкоголем также нельзя будет торговать там, где будут проходить праздничные мероприятия и на прилегающих территориях. В том числе нельзя будет продавать напитки в стеклянных бутылках.