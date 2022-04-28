В Новосибирской области стартовали патриотические акции в преддверии 9 Мая

Накануне Дня Победы в Новосибирской области традиционно проходит и ряд акций всероссийского и регионального уровня.



27 апреля – начаслась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой запланировано 255 точек выдачи по всему региону. в районы будут переданы 105 тысяч георгиевских лент;



27 апреля – стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика»: ее значок можно приобрести в магазинах популярных торговых сетей, вырученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам;



29 апреля – стартует патриотическая акция «Окна Победы;



29 апреля – пройдет акция «Диктант Победы».



В первых числах мая в регионе начнется Всероссийская акция «Парад у дома».



8 мая – в Новосибирске пройдет Всероссийская акция «Сад Памяти» по высадке на территории России 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.



8 мая в 22.00 – одно из самых ярких и запоминающихся событий дня – региональная акция «Свеча памяти». Центральное место проведения – Монумент Славы в Ленинском районе. Мероприятие оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилоны Монумента.