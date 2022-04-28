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В Новосибирской области стартовали патриотические акции в преддверии 9 Мая

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Рассказываем, в каких акциях могут поучаствовать новосибирцы.

Накануне Дня Победы в Новосибирской области традиционно проходит и ряд акций всероссийского и регионального уровня.

27 апреля – начаслась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой запланировано 255 точек выдачи по всему региону. в районы будут переданы 105 тысяч георгиевских лент;

27 апреля – стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика»: ее значок можно приобрести в магазинах популярных торговых сетей, вырученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам;

29 апреля – стартует патриотическая акция «Окна Победы;

29 апреля – пройдет акция «Диктант Победы».

В первых числах мая в регионе начнется Всероссийская акция «Парад у дома».

8 мая – в Новосибирске пройдет Всероссийская акция «Сад Памяти» по высадке на территории России 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

8 мая в 22.00 – одно из самых ярких и запоминающихся событий дня – региональная акция «Свеча памяти». Центральное место проведения – Монумент Славы в Ленинском районе. Мероприятие оформлено музыкально и художественно в виде инсталляций на пилоны Монумента.

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