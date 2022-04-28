Новосибирцы пожаловались не нехватку отпускного времени для полноценного отдыха

40% новосибирцев не успевают отдохнуть во время основного отпуска — положенных дней им недостаточно. 58% все устраивает, 2% считают, что отпуск мог бы быть и короче. Таковы результаты опроса, проведенного hh.ru,

Самый популярный месяц для отдыха у новосибирцев — июль (70%), затем — август (51%) и июнь (35%). Свой отдых в сентябре планируют 30% опрошенных, в мае — 24%. Реже всего, 5% опрошенных, берут отпуск в феврале.

В этом году с точки зрения выплаты зарплаты выгоднее всего уйти в отпуск в августе, поскольку в этом месяце больше всего рабочих дней. Также выгодно брать отпуск в мае между праздниками, если в него входят выходные дни.

В 2022 году свой отпуск частично уже израсходовали 14% новосибирцев. 70% опрошенных пока не потратили ни одного дня из основного отпуска.

«Отпуск, который пришелся на начало года, новосибирцы провели дома на диване, у компьютера или с книгой (43%), а также занимаясь бытовыми делами (35%) или в путешествии по стране (25%), — сказано в исследовании. — В заграничной поездке побывал каждый десятый из уже успевших отдохнуть. 9% предпочли потратить это время на подработку».

14% работающих жителей региона не собираются брать отпуск до конца года, 5% оформят его только на бумаге, но продолжат работать. 65% точно намерены отдохнуть, а 16% пока не определились.