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Новосибирские депутаты одобрили десятикратное увеличение штрафа за безбилетный проезд

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По их мнению, такая мера повысит уровень осознанности среди «зайцев».

В Новосибирске депутаты горсовета на сессии 27 апреля единогласно одобрили поправки в региональный закон, согласно которому штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте (включая метро) повысят в десять раз. Штраф для «зайцев» предлагают поднять со 100 рублей до 1000.

Внести изменения в областной закон об административных правонарушениях предложила мэрия Новосибирска. Проект поддержал 41 депутат.

Глава городского департамента транспорта Константин Васильев подчеркнул, что размер штрафов не пересматривали с 2007 года. По его словам, их увеличение повысит уровень сознательности и ответственности горожан.

Теперь проект поправок в статью «Об административных правонарушениях» направят для рассмотрения новосибирскому заксобранию.

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