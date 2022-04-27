Новосибирские депутаты одобрили десятикратное увеличение штрафа за безбилетный проезд

В Новосибирске депутаты горсовета на сессии 27 апреля единогласно одобрили поправки в региональный закон, согласно которому штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте (включая метро) повысят в десять раз. Штраф для «зайцев» предлагают поднять со 100 рублей до 1000.

Внести изменения в областной закон об административных правонарушениях предложила мэрия Новосибирска. Проект поддержал 41 депутат.

Глава городского департамента транспорта Константин Васильев подчеркнул, что размер штрафов не пересматривали с 2007 года. По его словам, их увеличение повысит уровень сознательности и ответственности горожан.

Теперь проект поправок в статью «Об административных правонарушениях» направят для рассмотрения новосибирскому заксобранию.