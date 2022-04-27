Талантливая молодежь из Новосибирской области завоевала общекомандное серебро на Дельфийских играх

В Красноярске подвели итоги XXI молодежных Дельфийских игр России. По результатам участия делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также 23 специальных диплома.

«Мы гордимся нашей командой. Их достижения в очередной раз подтвердили высокий творческий потенциал региона и статус Новосибирска как культурной столицы Сибири. Спасибо каждому, кто в этом году достойно представил область на Дельфийских играх России. Отдельные слова благодарности – родителям и педагогам образовательных учреждений культуры за профессионализм и качественную подготовку наших ребят!» – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.