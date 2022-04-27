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Талантливая молодежь из Новосибирской области завоевала общекомандное серебро на Дельфийских играх

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В состав делегации нашего региона в этом году вошли более 100 участников из 29 учреждений культуры и образования.

В Красноярске подвели итоги XXI молодежных Дельфийских игр России. По результатам участия делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также 23 специальных диплома.

«Мы гордимся нашей командой. Их достижения в очередной раз подтвердили высокий творческий потенциал региона и статус Новосибирска как культурной столицы Сибири. Спасибо каждому, кто в этом году достойно представил область на Дельфийских играх России. Отдельные слова благодарности – родителям и педагогам образовательных учреждений культуры за профессионализм и качественную подготовку наших ребят!» – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

В 2022 году в состав делегации Новосибирской области вошли более 100 участников из 29 учреждений культуры и образования – команда была сформирована по результатам регионального отборочного тура, прошедшего в феврале 2022 года. Это самая многочисленная делегация региона с 2014 года. Новосибирцы выступили в 25 номинациях из 34. На играх было разыграно 106 комплектов наград.

В гала-концерте XXI молодежных Дельфийских игр приняли участие победители 2022 года Антон Сушляков, Иван Рязанов, Иван Смертин, Сибирский квартет баянистов и заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народного танца «Сибирские узоры», а также медалист Дельфийских игр разных лет Герман Уколов.

Фото: архивы пресс-служб

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