Как новосибирцы собираются провести майские праздники?

Каждый второй новосибирец проведет майские праздники дома, сообщают о результатах соцопроса аналитики сервиса SuperJob

Эксперты отмечают: итоги проведенного перед майскими выходными опроса показали, что 52% новосибирцев проведут праздники дома. 19% – на даче или в деревне, а 10% – на работе. На природу отправятся 7%, в путешествие по России – 5% (самые популярные города — Петербург, Москва, Сочи). По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

Аналитики также рассказали, что из всех официальных государственных дат новосибирцы чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (70%) и Новый год (74%). А вот на 1 мая праздничное настроение ощущают лишь 29% опрошенных.