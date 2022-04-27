Новосибирским детям-сиротам увеличили сумму жилищного сертификата

С прошлого года в Новосибирской области действует программа, которая с помощью специального сертификата позволяет детям-сиротам по достижении 23-летнего возраста купить собственное жилье – квартиру или дом. Раньше претенденты на сертификат должны были иметь непрерывный трудовой стаж более полугода. Однако с апреля текущего года это не является обязательным условием.



Есть и другие изменения, о которых рассказала замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова: «Также увеличена сумма выплаты до 2,25-3,15 миллиона рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Обладатель сертификата вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства».



В новосибирском правительстве сообщили, что на 2022 года в регионе порядка 3,5 тысяч детей-сирот подлежат обеспечению жильем. Чаще всего, им предоставляют квартиры – в строящихся домах или на вторичном рынке. Сертификат же позволяет приобретать жильё самостоятельно. В 2021 году 228 жителей региона воспользовались сертификатной мерой поддержки, а с начала 2022 года ее оформили уже 90 человек.



Однако рассчитывать на помощь могут не все. Среди обязательных требований – кандидат должен быть старше 23 лет, дееспособным и официально трудоустроенным. Кроме того, если сирота судим или находится в наркологическом или психоневрологическом диспансерах, он тоже не может рассчитывать на сертификат.