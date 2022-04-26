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Ветераны ВОВ в Новосибирской области получат выплаты накануне Дня Победы

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Размер единовременной выплаты составит 5 тысяч рублей.

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны в Новосибирской области получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Нелюбов.

«Накануне Дня Победы всем участникам войны, «блокадникам» и бывшим несовершеннолетним узникам [концлагерей] будет предоставлена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей за счет средств областного бюджета», — отметил Нелюбов в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной празднованию 77-й годовщины Победы.

Заместитель губернатора добавил, что труженики тыла и «дети войны» в мае получат традиционную ежемесячную выплату, также обеспеченную областным бюджетом.

По последним данным, в регионе осталось 7 007 ветеранов, из которых 6 222 — труженики тыла.

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