Снова маски после майских? Какие антиковидные меры могут вернуть в Новосибирской области после праздников?

После майских праздников в нашем регионе могут частично вернуть масочный режим. Об этом на оперативном совещании в новосибирском правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

«Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медучреждениях с большим потоком пациентов. А также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля, — сказал глава региона.

Отметим, что во время самих майских праздников противопандемийные меры в Новосибирской области усиливать не планиуруют.