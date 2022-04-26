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Снова маски после майских? Какие антиковидные меры могут вернуть в Новосибирской области после праздников?

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На совещании в облправительстве Андрей Травников поставил вопрос о частичном возврате масочного режима.

После майских праздников в нашем регионе могут частично вернуть масочный режим. Об этом на оперативном совещании в новосибирском правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

«Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медучреждениях с большим потоком пациентов. А также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля, — сказал глава региона.

Отметим, что во время самих майских праздников противопандемийные меры в Новосибирской области усиливать не планиуруют.

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