Число укусов клещей в Новосибирской области выросло на 69%

В Новосибирской области зафиксировано уже 44 укуса клещей. По сравнению с прошлым годом число укусов в регионе увеличилось на 69%. Об этом на оперативном совещании в понедельник заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он отметил, что на увеличение показателей повлияли погодные условия. Больше всего укусов зарегистрировало в Новосибирске (14) и Искитимском районе (11). Случаев заболевания клещевым энцефалитом на данный момент не выявлено.