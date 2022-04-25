18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Число укусов клещей в Новосибирской области выросло на 69%

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Об активном начале «клещевого сезона» сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В Новосибирской области зафиксировано уже 44 укуса клещей. По сравнению с прошлым годом число укусов в регионе увеличилось на 69%. Об этом на оперативном совещании в понедельник заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он отметил, что на увеличение показателей повлияли погодные условия. Больше всего укусов зарегистрировало в Новосибирске (14) и Искитимском районе (11). Случаев заболевания клещевым энцефалитом на данный момент не выявлено.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: