Сколько новосибирцев хотели бы покинуть регион?

Периодически почти половина новосибирцев (48%) думает о возможности переезда в другой регион РФ, следует из данных hh.ru. Причем за последние два года доля таких ответов выросла на 4%.

Выросло также количество новосибирцев, которые точно хотели бы уехать из региона: в 2020 году их было 25%, в 2022 – 28%.Тех, кто однозначно не хочет никуда переезжать из Новосибирской области, за последние два года стало меньше — их доля упала с 26% до 18%. Уехать из родного региона чаще всего мечтают юристы (39%), рекрутеры (36%), административный персонал, специалисты по продажам и маркетологи (по 34%).

Десятка популярных регионов для переезда за два года практически не изменилась. Список возглавляет Москва, которую выбрали 22% респондентов (в 2020 году – 24%). На втором месте оказался Краснодарский край – его выбрали 16% (в 2020 году – 18%), на третьем месте – Петербург (11% в 2022 году и 13% в 2020). Также в «десятку» вошли: Ленинградская и Калининградская области; Республики Крым, Алтай и Татарстан и Приморский край.